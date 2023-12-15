Edirne’de uyuşturucu satıcılarına darbe... 16 sokak satıcısı gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geleceğimiz olan gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasını tamamlamasının ardından 103 personel, 1 narkotik dedektör köpeği katılımıyla şafak vakti 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Edirne emniyetine getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.