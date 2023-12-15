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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:21

Edirne’de uyuşturucu satıcılarına darbe... 16 sokak satıcısı gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. Sokak satıcılarına yönelik olarak 103 personel ile şafak vakti düzenlenen operasyonda; 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalara silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Edirne’de uyuşturucu satıcılarına darbe... 16 sokak satıcısı gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geleceğimiz olan gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasını tamamlamasının ardından 103 personel, 1 narkotik dedektör köpeği katılımıyla şafak vakti 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Edirne emniyetine getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Edirne’de uyuşturucu satıcılarına darbe... 16 sokak satıcısı gözaltına alındı
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