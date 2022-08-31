Edirne’de vahşet: Baba ile oğlunu öldürdü!

Köyde tarlaya gitmeden önce biçerdöverinin bakımını yapan baba ile oğlunun yanına, önceden tanıdıkları ve biçerdöverlerinde şoförlük yaptığı belirtilen Erol Y. geldi. Erol Y. ile Güray Döner arasında, bir süre sonra tartışma çıktı. Erol Y., Döner'e, "Sen bu köye hasada gelme, burada hasadı ben yapacağım" diyerek çalışmalarını bitirip, köyden gitmelerini istemesi üzerine tartışma büyüdü.