Edirne’de yangın: 4 ev küle döndü!

Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden ise yangında özellikle 2 evin hasar gördüğünü söyleyerek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama elektrikten çıktığını söylüyor mahalleli. 4 eve sıçramış ama en büyük hasarı 2 ev almış. Maddi hasar var çok ama onları da yangından sonra tespit edeceğiz" diye konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.