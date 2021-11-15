Edirne’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Gökhan Koç ve Koray Sedat Dillegör, ambulansla Edirne Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı.