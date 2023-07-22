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Giriş Tarihi: 22.7.2023 16:12 Son Güncelleme: 22.7.2023 16:13

Edirne’deki kazada hayatını kaybeden arıcılar toprağa verildi

Edirne’de geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Muğlalı arıcılar, Köyceğiz’de gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Edirne’deki kazada hayatını kaybeden arıcılar toprağa verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde arıcılık yapan Doğan Menteşe, Edirne'nin Keşan ilçesinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada Köyceğizli arıcı Doğan Menteşe oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile Buluthan Aydın hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Doğan Menteşe ve 2 oğluyla yanlarında çalışan Buluthan Aydın'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Köyceğiz'e getirildi. Doğan Menteşe ve 2 oğlu için Döğüşbelen Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Baba ve oğullarının cenazeleri kılınan namazın ardından Döğüşbelen Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Buluthan Aydın'ın cenazesi ise Sultaniye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

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Edirne’deki kazada hayatını kaybeden arıcılar toprağa verildi
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