Edirnekapı'da hüzünlü bayram arifesi... "Oğlumun mezarı benim cennet bahçem oldu"

Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kabirlerin başlarında Kuran-ı Kerim okuyan bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. O şehit yakınları SABAH'a konuştu.

Bitlisli şehit Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan, "Zaten bir senedir görmüyorduk oğlumu sürekli görüntülü konuşuyorduk. En son düğününü yaptık sonra göreve gitti. O günden beri görmüyorum. Oğlum Şırnak'ta sıcak çatışma esnasında şehit oldu. 40 gün oldu şehit olalı. Henüz bir senelik bile evli değildi. En sonda seçim günü görüntülü konuşmuştuk. Oğlum 5 yıllık uzman çavuştu 2 senedir de Şırnak'ta görev yapıyordu. Özcan en küçük oğlumdu. Ben de doğuluyum ama Teröre lanet okuyorum. Kim bu terör örgütüne yataklık ediyorsa, destek veriyorsa Allah kahretsin yüzleri gülmesin bizim ciğerimizi yakıyorlar Allah'da onların ciğerlerini yaksın. Çünkü evlat acısı çok zor dayanılmaz bir acı."

Şehit Özcan İlhan'ın henüz 11 aylık eşi Esra Özcan da mezara sarılıp şehit eşi için Kur'an-ı Kerim okudu.

"BİZ ONU HALA GÖREVDE BİLİYORUZ"

8 ay önce Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Halil İbrahim Yiğit'in annesi Nursen Yiğit: "Temmuzda düğünü vardı oğlumun. Diyecek bir şey bulamıyorum. 'Bu bayram geleceğim' demişti. Pençe-Kilit Operasyonun sızma sırasında şehit oldu. Oğlum Libya'da da 10 ay görev yaptı, görmedik biz hala onu görevde biliyoruz öyle hissediyoruz çünkü kabullenmiyoruz. Tayin isteyecekti, her arkadaşı istediği yere tayin oldu acaba yaşasaydı nereye çıkacaktı diyorum. Gözlerim doluyor."

"OĞLUMUN MEZARI BENİM CENNET BAHÇEM OLDU "

Şanlıurfa Akçakale'de terhisine birkaç gün kala terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Enes Koç'un annesi Emine Koç: "Oğlum şehit olduğundan bu yana ben buradayım. O daha çocuktu. 6 aylık askerliğini tamamladı.Teskeresine birkaç gün kala Suriye sınırında komutanı ile birlikte devriye gezerken mayının patlaması ile komutanı ve bir asker ile birlikte oğlumda şehit oldu. Oğlum genç yaşında hayatı yaşayamadan şehitlik mertebesine ulaştı. Bayramı göremedi. Ben hergün oğlumun mezarının başına geliyorum. Burası benim cennet bahçem oldu. Burada huzur buluyorum. Nefes alıyorum. Teröre lanet olsun yüreğimizi yakanların yürekleri yansın. Onlara cennet yüzü göstermesin."