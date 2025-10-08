Edirne’de CHP’li belediye yurtlarda kalan binlerce öğrenciyi susuz bıraktı

Akşam saatlerinde bir yurtta toplanan öğrenciler, "Su istiyoruz!" sloganları atarak Edirne Belediyesi'ni protesto etti. Eylem, kısa sürede diğer yurtlardan gelen öğrencilerin de katılımıyla büyüdü. Gençler, "Edirne öğrencisiz olmaz" ve "Yeter artık, çözüm istiyoruz" sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrenciler, günlerdir duş alamadıklarını, yemekhane ve tuvaletlerde hijyenin sağlanamadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bazı öğrenciler, sosyal medyada Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etiketleyerek su kesintilerinin bir an önce son bulmasını talep etti. Eylemde de öğrenciler belediye başkanının sorunlarını çözmesi için adıyla çağrı yaparak slogan attılar.

Öğrenciler "Filiz istifa" diyerek dakikalarca slogan attılar. Yurt bahçesinde gece boyunca süren eylemde öğrenciler, belediyenin kriz karşısında yetersiz kaldığını savundu. Protestoya katılan bir öğrenci, "Biz burada eğitim görmek için geldik, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Belediye öğrenciyi unuttu." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Edirne Belediyesi'nden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenciler su kesintilerinin devam etmesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Öğrencilerin eyleminin ardından itfaiye ekipleri tankerler ile yurda su taşıdı.