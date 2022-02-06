Edremi’te yaşlı çiftin evi yandı! Canlarını zor kurtardılar

Alt katta yemek yiyen Emin ve Serpil Şahin çifti yukarıdan alevlerin gelmesi üzerine kendilerini dışarı attı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evi yanan kadın yangına müdahale edilirken sağlık ekiplerini geri çevirdi. Hüzünlü gözlerle yangına müdahale edilmesini izlerken hali yürekleri parçaladı.