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Giriş Tarihi: 4.10.2022 22:14

Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ateşli silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi

AA
Edremit’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde karşılaşan S.K. (16) ve R.Ç. (16) ile İ.K. (15) ve Cahit Kazancıoğlu (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurulan R.Ç. ile göğsünden bıçaklanan Kazancıoğlu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Kazancıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Maktulün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. R.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı S.K'yi gözaltına aldı.

R.Ç'yi silahla yaraladığı iddia edilen diğer şüpheli İ.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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