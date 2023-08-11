Efe Güray Cup yaz kupası sahiplerini buldu

5-11 ağustos tarihleri arasında Efe Güray Eğitim veSpor vakfı tesislerinde düzenlenen Efe Güray Cup 14 yaş yaz kupası Türkiye serisi tenis turnuvası sonuçlandı.

Buna göre, tek kadınlarda Tanem Yılmaz birinci olurken Naz Demir ikinci oldu. Tek erkeklerde ise Artun Polat birinci Atahan Sedefoğlu ikinci oldu.

Çift kadınlar ve çift erkeklerde sıralamalar şu şekilde;



Çift Kadınlar

1. Tanem Yılmaz-Narmina Mustafaeva

2. Alya Kocakaya-Arya Akkoyun



Çift Erkekler

1. Kuzey Öner-Artun Polat

2. Kaan Özveren-Can Taşkıran