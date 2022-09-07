Efe Ünver: İş hayatı ve rallide ekip ruhu çok önemli

Turizm taşımacılık sektörünün köklü şirketlerinden Turse Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Efe Ünver, iş hayatındaki başarısını ralli pistlerine taşımasıyla da adından söz ettiriyor. İş hayatında "İş dünyasının en hızlı pilotu olarak" anılan Ünver, ralli hobisinin nasıl tutkuya dönüştüğünü anlattı: "Otomobil sevgisi bende çocukluk yıllarına uzanıyor. Çocuk yaşlardan beri otomobillere ayrı bir ilgim var. İyi bir izleyiciydim ama ilgimin bunun ötesinde olduğunu fark ettiğimde bu sporun üzerine daha fazla eğilmeye başladım. İleri sürüş teknikleri konusunda eğitimler aldım. İçine girdikçe ralliye olan sevgim daha da arttı ve tutkuya dönüştü. Katıldığım yarışlarda elde ettiğim derecelerle de motivasyonum üst seviyeye çıktı."





ORTAK HEDEFE KARARLI ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

İş hayatında olduğu gibi ralli sporunda da ekip ve takım ruhunun önemine atıf yapan Efe Ünver, şöyle konuştu: "Tüm spor dallarında olduğu gibi rallide de ekip, takım ruhu çok önemli. Aynı şekilde iş hayatında da öyle. Eğer bir alanda başarıya ulaşmak istiyorsanız doğru isimlerle bir araya gelmeniz ve ekip ruhunu yakalamanız şart. Biz de teknik ekipteki arkadaşlarımdan co-pilotum Bahadır Gücenmez'e birbirini çok iyi anlayan bir ekibiz. Ortak bir hedefe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bahadır'ın kazandığımız yarışlarda payı çok fazla. Tabii bizi ve aracımızı yarışlara hazırlayan, zorlu koşullarda inanılmaz işler çıkaran diğer ekip arkadaşlarımın da öyle."





HEDEF 2023 AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASINA KATILMAK

1 yılı aşkın süredir pistlerde profesyonel pilot olarak boy gösteren Efe Ünver, "Ralli heyecan ve tutkuyu bir araya getiren, bu güçlü duyguların yansıması olan bir spor" dedi ve ekledi: "Özellikle heyecanı, dolayısıyla da adrenalini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer ralli pisti." İstanbul Rallisi, Hitit Rallisi, BTSO Yeşil Bursa Rallisi gibi birçok önemli ralli yarışına katılan iş insanı, adını uluslararası arenada da duyurmaya hazırlandığını belirtti: "Katıldığımız yarışlarda güzel dereceler elde ettik. Bundan sonraki hedefim, 2023 sezonunda düzenlenecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası'na katılmak."



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