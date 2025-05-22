Efeler Yolu Ultra Trail maratonunda 6 ülkeden 256 sporcu yarışacak

Ulusal ve uluslararası birçok sporcunun katılacağı, doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getirecek ultra maraton etkinliği Efeler Yolu Ultra Trail organizasyonuna ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İzmir İktisat Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "15 Mayıs 1919'da düşman kuvvetleri İzmir'in her tarafını işgal etmişken, o dönem efeler bir kahramanlık destanı yazıyor. Sadece İzmir'de değil, Anadolu'nun her tarafında düşman kuvvetlerine zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi verdikleri ve karargah edindikleri yerler Küçük Menderes Havzası'nı çevreleyen dağlar. Bu dağlarda hem barınıyorlar hem karargahlarını kuruyorlar hem de o dağları kullanarak başka bölgelere sevkiyat ya da oralardan lojistik temin ediyorlar. Dolayısıyla hem İzmir'imiz için hem ülkemiz için burası çok önemli bir rota. Yıllardan beri bu rotalarda çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

VALİ ELBAN: "YEREL KALKINMAYA KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yapılan çalışmalar neticesinde Efeler Yolu'nun genel anlamda güzergahının belirlenmiş olduğunu belirten İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bornova Nif Dağı'ndan başlayıp Selçuk Meryem Ana'ya kadar uzanan bu rotada 28 etabımız var. En kısası 14 kilometre, en uzunu 22 kilometrelik etaplardan oluşuyor. Doğa sporu, yürüyüş, doğa fotoğrafçılığı ya da sağlık ve dinlenme amacıyla bu rotalardan geçmek isteyen herkes için tanıtım yapıldı. Küçük Menderes Havzası'ndaki kırsal kalkınmaya ve yerel kalkınmaya inanılmaz bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Efeler Yolu deneyimini herkes yaşasın diye büyük bir çaba içerisindeyiz ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin en büyüklerinden birine bu hafta sonu 'Ultra Trail' ile başlıyoruz. Bundan sonra gastronomi, bisiklet, oto safari gibi birçok etkinliğimizde olacak. O bölgedeki rotalarımız, tarihi doğal güzelliklerimiz, doğal ürünlerimiz ve tüm değerlerimiz hakkıyla tanıtılsın istiyoruz. Bu hafta sonu, 80, 50, 30, 15 ve 5 kilometreden oluşan 5 ayrı maraton etabı olacak. Maratonun sonunda, pazar günü hem ödül törenimiz olacak hem de çocuklar için de bir maraton gerçekleştireceğiz. 6 ülkeden 256 sporcu müracaat etti ve katılacak. Bu ilk yapılan Ultra Trail için olağanüstü bir rakam. Maraton etaplarını izlemeye, oradaki diğer etkinliklere katılmaya herkesi davet ediyorum" diye konuştu.

ÖZKAYA: "AMAÇ KÖYLERİ YENİDEN CANLANDIRMAK"

Efeler Yolu'nun İzmir'in Bornova ilçesinden başladığına dikkat çeken Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ise "Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş dağlarını geçerek Kiraz'ın dağlarını dönen, devamında Aydın sıra dağlarının üzerinden Tire ve Selçuk'tan geçen ve Meryem Ana'da sonlanan çok detaylı bir kültür rotası. Rota 28 günle 40 gün arasında yürünerek tamamlanabilen bir yol. Geneli çok kadim patikalardan, single track hatlardan oluşan bir yol. Dağ zirvelerindeki kadim mezarları, önemli inanç alanlarını bağlayan bir rota. Rotanın amacı kırsal kalkınmayı desteklemek, özellikle tarım ve hayvancılığın aksayan yönlerini turizm yönüyle desteklemek. Köyleri yeniden canlandırmak. Yıllar içinde kaybolan ritüellerini, köylerdeki eski gelenekleri tekrar hayata geçirmek, insanlara umut olmak. Efeler Yolu'nun en önemli özelliklerinden biri her etabın bir köyde sonlanması" dedi.

'EFELER YOLUNA ÇOK GÜVENİYORUZ'

Köyü anlatan göller, dallar, üretimler ve köyün kurucusu gibi ikonların mührünün yapıldığını belirten Özkaya, "Bu mühürler köylerdeki bir işletmede bulunuyor. Efeler Yolu'nu yürüyenler, isterlerse çok özel elde yapılan bir pasaportla yürüyebiliyorlar ve her köye geldiklerinde, her günün sonunda Efeler Yolu'nun dost işletmesini bularak pasaportlarına mühür vurdurabiliyorlar. Eğer 28 mührü de pasaportunuza vurdurursanız ve bunu yürüyerek yaptığınızı ispatlarsanız, Selçuk'ta pasaportunun son sayfasında bir altın mührü vuruluyor. Bu uygulama ve bütün bu temel unsurları dünyada ilk ve tek. Diğer taraftan Türkiye'de çok özel köyleri, kadim kültüre sahip, önemli yöreleri birbirine bağlıyor. O nedenle Efeler Yolu'na çok güveniyoruz. 'Bu yolu yapmak 10 yıl sürdü' diyebilirim. 2015'te başladık 3 bin kilometrenin üzerinde yol yürüdük. Köylülerle, çobanlarla birlikte yaptık yolu. Eski patikaları bulduk. Sürünerek geçtik çünkü patikaların hepsi kapalıydı. Sonra yıllarca o patikaları budadık, açtık, eski formlarına kavuşturduk ve kırmızı beyaz boyadık. Kırmızı beyaz renklerle işaretli bir rota oldu. Gerçekten yürünmeye, görülmeye değer, kitle turizminin karşısında alternatif turizmin önemli bir unsuru olarak yükselecek bir kültür rotası" dedi.

BOZUNOĞULLARI: "ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA SPORCUYU HEDEFLİYORUZ"

Efeler Yolu Ultra Trail'in 24-25 Mayıs tarihlerinde bir günde başlayıp aynı gün sona erecek bir patika koşusu olduğuna dikkati çeken Efeler Yolu Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğlulları, "Efeler Yolu'nun kültür rotasının belli bir kısmında gerçekleşecek. 80 km, 50 km ve 30 km'lik etapları var. Cumartesi günü 80 km yolumuz, 04.00'te başlayacak. 50 km'lik yolumuz 07.00'de, 30 km'den sonra ise saat 10.00'da start alacak. Toplamda 18 saat limiti olan bu koşuda hem yurt içinden hem yurt dışından patika koşusunda mücadele eden amatör sporcular boy gösterecek. Arada sadece destek istasyonlarının olduğu ve bu istasyonlarda sporcuların beslenme, yiyecek, içecek ve sağlık gibi destekleri alabilecekleri yerler belirlenmiş durumda" şeklinde konuştu.

ALTERNATİF TURİZM

'Dünya standartlarında yaklaşık 350 kilometreye kadar giden etaplı veya tek etaplı koşulan patika koşuları var' diyen Bozunoğulları, "Özellikle de alternatif turizm olarak dünya çapında yoğun bir ilgi görüyor. Avrupalı ziyaretçiler veya konukları çok fazla ve uzun süre konaklamak için geliyorlar. En büyük hedeflerimizden biri de Efeler Yolu Kültür Rotası'nı bu tarz bir sportif etkinlik ile dünya çapında duyurmak, her yıl yaklaşık 80 ülkeden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla düzenli olarak yapılan bir etkinlik haline getirmek. İlk senesi olmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılandı. Zor bir faaliyet olmasına rağmen doğası ve tarihi özellikleriyle ve dünyada sayılı etkinlikler arasına girebilecek bir kapasiteye sahip" dedi.