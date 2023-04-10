Efes 2 bin 500 yıl sonra yeniden teknelerle gezilebilecek

Son Başkaban Binali Yıldırım'ın "35 İzmir" Projesi arasında yer alan Efes Antik Kenti'nin ilk etabı ay sonunda tamamlanıyor. "UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes Antik Kentini 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen proje Mayıs ayı başında bitecek. Projenin birinci etabının bitmesi ile birlikte Antik kent 2 bin 500 yıl sonra denizle yeniden buluşacak. Özel teknelerle antik kent gezilebilecek.

EFES'E 2 BİN 500 YIL SONRA TEKNELERLE YOLCULUK YAPILABİLECEK

Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 km kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığında 2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e gelen turist sayısı her yıl artacak. Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.

YÜZDE 99'U TAMAMLANDI

Projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, çalışmaların yüzde 99'unun tamamlandığını açıkladı. Son durum hakkında bilgi veren Ceylan "Projenin ilk etabı kapsamında Pamucak sahili ile İzmir-Kuşadası yolu arasına kanal girişi ile 250 metre uzunluğunda 100 metre genişliğinde bir yat limanı inşa ediyoruz.Proje için bölgeye bin 430 fore kazık çaktık. 112 Ano imalatını tamamladık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 9 bin metrekarelik kısmını bitirdik. Mayıs başında projenin ilk etabını bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

PROJE 2 ETAPTAN OLUŞUYOR

Efes Antik Kentini yeniden denizle buluşturacak proje 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 mt uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanına kadar ki alan temizlenecek kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek. Daha sonra çevre düzenlemesi yapılacak.