Efkâr Dağı’nda huzur rüzgârları esiyor

Başkan Tahir Saklı Şemdinli ilçe merkezinde bulunan 1.450 rakımlı Efkâr Dağı bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde sosyal tesise dönüştürdü. Şemdinli'nin kuşbakışı izlenebildiği nadir yerlerinden biri olan Efkâr Dağı 10 bin metrekarelik alanın ilk etabında 7 bin metrekarelik bölümünü yapan Şemdinli belediyesi bölgede yaptığı 30 kamelya, süs havuzu ve üzerine dağ keçisi ile kekliklerin maketlerinin konulduğu küçük şelaleler oluşturdu.

AK Partili Belediye Başkanı Saklı, bölgeye giden vatandaşlar için otoparkı ve restoranıyla ilçedeki sosyal hayatın gelişmesine katkı sunan Efkâr Dağı seyir alanı aileleriyle gelen yöre sakinleri, stresten uzakta doğayla iç içe zaman geçirme imkânı bulduğunu belirtti.

"BÖLGEDE HUZUR VE MUTLULUK ESİYOR"

Şemdinli'de yaşayan 45 yaşındaki Fikri Algül, "ilçede daha önceleri çok nahoş olayların yaşandığını ve bundan dolayı vatandaşların çok acı çektiğini söyledi. Bölgede güvenlik güçlerinin huzur ve güven ortamını sağladığına dikkat çeken Algül, Şemdinli'ye hak ettiği birçok hizmetin gerçekleştiğini ve bundan dolayı vatandaşların çok mutlu olduğunu ifade etti.