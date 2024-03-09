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Giriş Tarihi: 9.3.2024 15:01 Son Güncelleme: 9.3.2024 15:06

Efkâr Dağı’nda huzur rüzgârları esiyor

Hakkâri’nin İran-Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinde Efkâr Dağı sağlanan huzur ortamıyla birlikte bölge insanının vazgeçilmez mekânı haline geldi. AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı göreve başladıklarında bölgenin yasak olduğunu ve defalarca ilçede yaşanan çatışmalar da maalesef güvenlik güçlerine Efkâr Dağı’ndan taciz ateşi edildiğini söyledi. Saklı, belediye tarafından hazırlanan proje ile Efkâr Dağı’nın seyir tepesi haline dönüştürdüklerini ve birçok yerli yabancı turist ile vatandaşlarımızın güzel anılarının yaşandığı bir yer hailine dönüştürdüklerini ifade etti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Efkâr Dağı’nda huzur rüzgârları esiyor

Başkan Tahir Saklı Şemdinli ilçe merkezinde bulunan 1.450 rakımlı Efkâr Dağı bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde sosyal tesise dönüştürdü. Şemdinli'nin kuşbakışı izlenebildiği nadir yerlerinden biri olan Efkâr Dağı 10 bin metrekarelik alanın ilk etabında 7 bin metrekarelik bölümünü yapan Şemdinli belediyesi bölgede yaptığı 30 kamelya, süs havuzu ve üzerine dağ keçisi ile kekliklerin maketlerinin konulduğu küçük şelaleler oluşturdu.

AK Partili Belediye Başkanı Saklı, bölgeye giden vatandaşlar için otoparkı ve restoranıyla ilçedeki sosyal hayatın gelişmesine katkı sunan Efkâr Dağı seyir alanı aileleriyle gelen yöre sakinleri, stresten uzakta doğayla iç içe zaman geçirme imkânı bulduğunu belirtti.

"BÖLGEDE HUZUR VE MUTLULUK ESİYOR"

Şemdinli'de yaşayan 45 yaşındaki Fikri Algül, "ilçede daha önceleri çok nahoş olayların yaşandığını ve bundan dolayı vatandaşların çok acı çektiğini söyledi. Bölgede güvenlik güçlerinin huzur ve güven ortamını sağladığına dikkat çeken Algül, Şemdinli'ye hak ettiği birçok hizmetin gerçekleştiğini ve bundan dolayı vatandaşların çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Efkâr Dağı’nda huzur rüzgârları esiyor
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