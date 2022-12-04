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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Efnan’ın savaşına destek ol Türkiye

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Efnan’ın savaşına destek ol Türkiye
Şırnak Cizreli Sak çiftinin 7 aylık çocukları Efnan Dua Sak'a 1.5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Kalbinde delik de bulunan Efnan minik bedeniyle iki hastalıkla birden savaşıyor. Efnan geçtiğimiz Ağustos'ta bir de Kovid geçirdi ve iki kez kalbi durdu. Aile, SMA tedavisi için geçen Temmuz'da, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gereken 1 milyon 825 bin doların şu ana kadar yüzde 11'i toplanabildi. Aile çocuklarının daha iyi tedavi görebilmesi için İstanbul'a gitti. Anne Nurcan Sak, "Kızım oyuncaklarla oynayacağına, hastane köşelerinde bağlı olduğu makineleri, aletleri tanımaya çalışıyor. Bu çok zoruma gidiyor. Kızımla birlikte biz de savaşıyoruz, bu savaşta desteğe ihtiyacımız var. Kampanyamız çok ağır ilerliyor. İlaca ulaşmak istiyoruz" dedi.

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Efnan’ın savaşına destek ol Türkiye
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