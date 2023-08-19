Haberler Yaşam Haberleri Efsane 13. kattan düşerek can verdi!
Giriş Tarihi: 19.8.2023 09:49

Efsane 13. kattan düşerek can verdi!

Beylikdüzü'nde annesi ile birlikte yaşayan Efsane T., 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden zemine çakıldı. Olay yerine giden ekipler, genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Efsane 13. kattan düşerek can verdi!

Korkunç olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30), oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.'nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Efsane T.'nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane 13. kattan düşerek can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA