Efsane Sürücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Efsane Sürücü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Efsane Sürücü filmi 16 Haziran 2022 Perşembe akşamı Star Tv'de izleyicisi ile buluşacak. Eski bir yarış pilotu olan Sam Munroe'nun yarışları bıraktıktan sonra seçtiği sessiz sakin hayat beklediği gibi olmayacak, geçmişi peşini bırakmayacaktır. Sinemaseverlerin beğenisine sunulan Efsane Sürücü filmi konusu nedir? Efsane Sürücü filmi oyuncuları kimler?
Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.
Yönetmenliğini Karzan Kader'ın yaptığı Efsane Sürücü oyuncuları arasında John Travolta, Shania Twain, Toby Sebastian gibi başarılı isimler yer alıyor.
John Travolta, Sam Munroe rolünde
Becca olarak Shania Twain
Toby Sebastian, Cam Munroe olarak
Rosabell Laurenti Satıcılar Cindy, Cam'in Karısı olarak
Michael Madsen, Linsky olarak
Kevin Dunn, "Gümüş" olarak
Ben olarak Buck Taylor
Lokanta Redneck olarak Luis Da Silva
Margaret Bowman, Martha olarak
Gioia Libardoni, Kelly olarak
Denny Méndez, Dr. Deena Thompson olarak
Chris Mullinax, Jack Dunn rolünde
Kızıl Çiftçi, Ray Miller olarak