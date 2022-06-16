Efsane Sürücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Efsane Sürücü konusu nedir, oyuncuları kimler?

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU

Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.