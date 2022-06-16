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Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:17

Efsane Sürücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Efsane Sürücü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Efsane Sürücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Efsane Sürücü konusu nedir, oyuncuları kimler?

16 Haziran Perşembe akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Efsane Sürücü filmi için heyecan dorukta. Karzan Kader’in yönettiği film 2019 yılı ABD yapımı olup aksiyon, dram ve gerilim türlerindedir. Gary Gerani ve Craig R. Welch ‘in senaryosunu kaleme aldığı Efsane Sürücü filmi konusu nedir? Efsane Sürücü oyuncuları kimler?

Efsane Sürücü filmi 16 Haziran 2022 Perşembe akşamı Star Tv'de izleyicisi ile buluşacak. Eski bir yarış pilotu olan Sam Munroe'nun yarışları bıraktıktan sonra seçtiği sessiz sakin hayat beklediği gibi olmayacak, geçmişi peşini bırakmayacaktır. Sinemaseverlerin beğenisine sunulan Efsane Sürücü filmi konusu nedir? Efsane Sürücü filmi oyuncuları kimler?

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU

Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.

EFSANE SÜRÜCÜ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Karzan Kader'ın yaptığı Efsane Sürücü oyuncuları arasında John Travolta, Shania Twain, Toby Sebastian gibi başarılı isimler yer alıyor.

John Travolta, Sam Munroe rolünde

Becca olarak Shania Twain

Toby Sebastian, Cam Munroe olarak

Rosabell Laurenti Satıcılar Cindy, Cam'in Karısı olarak

Michael Madsen, Linsky olarak

Kevin Dunn, "Gümüş" olarak

Ben olarak Buck Taylor

Lokanta Redneck olarak Luis Da Silva

Margaret Bowman, Martha olarak

Gioia Libardoni, Kelly olarak

Denny Méndez, Dr. Deena Thompson olarak

Chris Mullinax, Jack Dunn rolünde

Kızıl Çiftçi, Ray Miller olarak

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Efsane Sürücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Efsane Sürücü konusu nedir, oyuncuları kimler?
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