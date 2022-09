"Ege ablasını sorunca ‘melek oldu’ diyoruz"

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, geçtiğimiz 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir AVM'nin restoranında çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU

6 yaşındaki Ece Melisa'nın acılı annesi Hasret Mercankaya (33) SABAH'a konuştu. Ege'nin 4 yaşında olmasına rağmen ablasının öldüğünün farkında olduğunu anlatan Hasret Mercankaya, "Mezarda beraber dua ediyoruz. Ece'nin doğum günü 27 Temmuz'du. Ege'nin de önceki gün doğum günüydü. Acımızdan dolayı Ege'nin doğum gününü kutlayamadık. Abla kardeş beraber mumlara üflüyorlardı. Bu sene ilk defa üfleyemediler. Ece'nin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde. Ege devamlı ablasını soruyor. Ege'nin sorusuna cevap vermekte güçlük çekiyoruz. 'Ablan melek oldu. Kalbimizde' diyoruz. Ege ablası için 'O benim meleğim' diyor." şeklinde konuştu.

ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Hasret Mercankaya, "Otopsinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Sorumlular ortaya çıksın. Bilmek istiyorum. Eğer suçlu bulunursa dava açılsın ve yargılansın. Eşim kızımın acısından dolayı depresyona girdi. Konuşmak istemiyor. Ece babasına çok düşkündü. Babasına çok benziyordu. Ece ilk çocuğumuz ve ilk göz ağrımızdı. Ece'nin hiçbir sağlık sorunu yoktu. Yurt dışında sürekli her ay muayene olurdu. Her şeyine bakılırdı. Bugüne kadar bir rahatsızlığı olsaydı mutlaka ortaya çıkardı. Benim kemoterapi tedavim de devam ediyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" şeklinde konuştu.