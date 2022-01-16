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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Ege açıklarında 5.3’lük korku

Ege açıklarında 5.3’lük korku
EGE Denizi açıklarında, Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi ve kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi. Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki Yarımadası'nda dün saat 14.48 sıralarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 18.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yarımadaya 125.84 kilometre uzaklıkta olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi ve kent merkezinde de hissedildi.

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Ege açıklarında 5.3’lük korku
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