Ege beşik gibi sallanıyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yunanistan'ın Santorini adasına yakın noktada saat 11.37'de 7 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından birbirine yakın noktalarda saat 12.14'te ile 12.22'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntılar süreki devam etti. Saat 14.04'te 4.4, 14.41'de 4.3, 14.53'te 4.2, saat 15.10'da 4.1 şiddetinde depremler meydana geldi. Depremler Bodrum yaklaşık 180 kilometre açışında gerçekleşti. Depremlerden dolayı şuana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.