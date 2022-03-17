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Giriş Tarihi: 17.3.2022 17:06 Son Güncelleme: 17.3.2022 17:11

Ege Bodur: 4. şarkı yolda

Ege Bodur: 4. şarkı yolda

Sosyal medya fenomeni ve girişimci Ege Bodur, müzik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan başarılı isim, hazırladığı üç şarkıyı müzikseverlere sundu. “Heart of the Pablo”, “Hard Boosted” ve “The World is Yours” adlı enstrümantal parçalar dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Asıl mesleği sosyal medya uzmanlığı ve web tasarımcılığı olan Ege Bodur, ilgi çekici paylaşımlarıyla Instagram'da fenomen haline dönüştü. 1 milyon takipçisi bulunan Bodur, sosyal medya camiasında yükselirken çocukluk yıllarından bu yana kurduğu müzik hayallerini de gerçeğe dönüştürdü.

İLK ETAPTA 3 ŞARKI

Uzun süredir şarkılar besteleyen Ege Bodur, eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunmaya başladı. İlk etapta üç şarkısını dinleyiciyle buluşturan Bodur, başarısıyla takdir topladı.

YORUMLAR MUTLU ETTİ

Ege Bodur'un "Heart of the Pablo", "Hard Boosted" ve "The World is Yours" adlı enstrümantal parçaları, Spotify, YouTube ve Apple Music gibi en çok dinleyici kitlesine sahip dijital platformlarda yayınlandı. Müzikseverlerden gelen ilk yorumların kendisini çok sevindirdiğini ve yeni şarkılar için motive ettiğini dile getiren ünlü isim, dördüncü single'ı için çalışmalara başladığını söyledi.

"İlandır"

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Ege Bodur: 4. şarkı yolda
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