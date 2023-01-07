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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Ege Denizi beşik gibi sallanıyor

Ege Denizi’ndeki Midilli Adası’nda dün sabah saatlerinde 4, 4.8 ve 5 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Çanakkale ve Balıkesir’de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi. Aynı bölgede, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıktaki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 14.14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi. Saat 05.54'te ise aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, Midilli Adası'nda saat 09.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Deprem sırasında Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki bazı binalar hafif sallandı. Çanakkale Valiliği, meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

İZMİR VE BOLU'DA 3.4'LÜK DEPREM
AFAD verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.57'deki depremin derinliği 10.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 10.55'te merkez üssü Bolu Yeşilköy olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 15.1 kilometre olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor
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