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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Ege Denizi göçmen kaynıyor

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi’nde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen ve Yunan unsurlarca geri itilen düzensiz göçmenleri kurtardı

Ege Denizi göçmen kaynıyor
İzmir açıklarında Yunan unsurlarca Türk karasularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bot ekibi sevk etti. Ekipler Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit edildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen Yemen, Suriye ve Filistin uyruklu 48 düzensiz göçmeni kurtardı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, durdurulan başka bir botta ise 11 göçmen yakalandı.

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Ege Denizi göçmen kaynıyor
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