Ege Denizi’nde iki deprem daha

EGEDenizi'nde hareketlilik devam ediyor. 5.1 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde önceki gece 04.14'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine 140 km, İzmir'e ise 250 km uzaklıkta meydana geldi. Deprem Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. Ege Denizi'nde dün saat 11.29'da da 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin, 7.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.