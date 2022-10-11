Ege lezzetleri İstanbul Havalimanı’nda

Ege ve Mübadele Mutfağı'na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner ise her yemeğimizin bir hikayesi bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:"O hikayeleri de paylaşacağız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Mübadele sırasında göç edenlerin birçoğu en kıymetli varlıkları olarak mutfak kültürlerine sahip çıkmışlar. Anadolu'nun birçok yerine yayılmışlar. Ben kendim Ege Bölgesi'nde Urla'da doğup büyüdüm. O yüzden de o bölgedeki göç edenlerin mutfağına sahip çıkıyorum. Eski anneannemden öğrendiğim reçeteleri yapıyorum. Sonrasında da biraz da uyarlamalar da yapıyoruz. Ama önceliğimiz reçetelerin ilk baştaki orijinal tariflerini, doğru pişirme yöntemleriyle, doğru sunumlarla aslında hafızamdaki lezzetleri tekrardan gün ışığına çıkartan bir şefim."

EGE'NİN KADİM LEZZETLERİ

Dilek Yetkiner'in hazırladığı menüde Türkiye'de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası'nda yetişen hurma zeytin, ev yapımı long peyniri, bulgurla hazırlanan çiğ sarma, gemici ekmeği olarak da adlandırılan Girit peksimeti, Urla'nın coğrafi işaretli ürünü sakız enginar, imece usulü yapılan kulaklı mantı, düğün keşkeği, gelin mevlitlerinde ikram edilen limonlu gelin şerbeti gibi birbirinden özgün Ege lezzetlerini yer alıyor.