Ege Yiit ödülleri sahiplerini buldu: Devletten aldığı 30 kovanla başlamıştı; Başarılı Kadın Girişimci Ödülü’ne layık görüldü

AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir milletvekili Binali Yıldırım, ve Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nda katıldığı programda Başarılı Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görülen Derya Demircan'ın yaptığı konuşma geceye damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı 30 kovanla başladığı iş hayatında şuan Türkiye'nin prolin ve antioksidan derecesi en yüksek ballarını üreten Queenida Honey firmasının kurucusu Derya Demircan "Bu ödülü işini adam gibi değil kadın gibi yapanlar ve hayallerinin peşinde giden tüm kadın girişimciler adına alıyorum" dedi.





Türkiye'nin üç asra hitap eden ve Türk basın tarihi boyunca pek çok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta gerçekleşti. Başarılı iş insanlarını buluşturan geceye, AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir milletvekili adayları gazeteci yazar Şebnem Bursalı, Ömür Şanlı, Mehmet Sait Baştaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.





Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Yiit Ödül Töreni'ne katılan ve katkı verenlere teşekkür etti. Demir, "Türkiye'nin en köklü gazetesi ve pek çok tarihi olaylara tanıklık eden Yeni Asır'ın 128'inci yıldönümü için düzenlediği 'Ege Yiit' törenlerine hoş geldiniz. Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin hüznünü yaşadığımız bu günlerde, başarılı çalışmalarla ülkemize ve bölgemize alanlarında damga vuran başarılı şirketleri, belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ödüllendirmek istedik. Ege Yiit ödüllerimizi takdim edeceğimiz şirket, odalar, belediyeler ve STK'ları şimdiden tebrik ederim" dedi.





AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir milletvekili Binali Yıldırım, "Yeni Asır Ege'nin yiğitlerini ödüllendiriyor. Ödül, verilen insanı kamçılar ve daha fazlasını, daha güzelini yapmaya teşvik eder. Muallim Naci'nin 'Marifet iltifata tabidir' şeklinde bir sözü var. Ödüller de bu yüzden kıymetlidir. Ödül alanları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yeni Asır'a da böyle güzelliklere imza attığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehir olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Ödül alacak tüm misafirlerimize, bu anlamda özveriyle, gayretle inançla, bu öncü misyona katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. Ben inanıyorum ki, Yeni Asır ülkemizin nasıl öncü bir gazetesi ise, köklü bir medya kuruluşsa bundan sonraki süreçte yıldızları sporda da ödüllendirme, teşvik etme adına böyle bir başlangıcı da yapsın. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte sporun yıldızlarına, sporun öncülerine bir ödül geleneğini de birlikte başlatalım ve devam ettirelim" dedi.



Erhan Önel'in sunumuyla gerçekleşen törende ADM Elektrik, Hade Biyoteknoloji, Yağcılar Holding, Uçak Kardeşler, Tariş Pamuk Birliği, Park Onyedi Yapı Yatırım, Novada Menemen AVM, Queenida, Kuşadası Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Qua Granite, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Pasaport Pizza, İzka İnşaat ve Menemen Belediyesi'ne katılım ve katkılarından dolayı plaket verildi.

GECEYE DAMGA VURDU

Şehir yaşamından uzaklaşmak için İstanbul'u terk ederek, Kazdağları'na yerleşen ve 30 kovanla başladığı arıcılık serüvenini 400 kovana çıkararak bugün Türkiye'nin prolin ve antioksidan derecesi en yüksek ballarını üreten Queenida Honey firmasının kurucusu Derya Demircan, "Başarılı Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü, AK Parti İzmir milletvekili adayı, gazeteci yazar Şebnem Bursalı'nın elinden alan Derya Demircan" 'Sen yapamazsın, erkek işidir' diyenlere karşı hayallerinin peşinde giden tüm kadın girişimciler adına bu ödülü almak istiyorum. İşini adam gibi değil kadın gibi yapanlara bu ödül armağan olsun dedi. AK Parti İzmir milletvekili adayı, gazeteci yazar Şebnem Bursalı ise "Ege Yiit'leri adı altında gelenekselleşen bu ödül töreninde olmaktan son derece mutluyuz. Ege'nin Yiit'leri derken taşın altına elini koymuş, istihdam yaratmış, ekonomiye katkıda bulunmuş herkesin tabi ki başımızın üstünde yeri var. Yeni Asır Gazetesi de kendisine yakışanı yaptı. Elini taşın altına koyan, Ege'nin yiğitlerini birer ödülle de olsa, sembolik bir anma hatırlama şeklinde de olsa, böyle bir törenle anması gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.