Ege’de 106 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında durdurulan 2 lastik botta 54 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. 6'sı çocuk 24 yabancı uyruklu, kıyıya getirildi. Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grubun daha bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekibi, lastik botu durdurarak 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14'ü çocuk 31 göçmen kurtarıldı. Fethiye'de ise 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.