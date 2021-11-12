Ege’de dram

Didim’de, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne yan yattı. Kızını kurtarmak isterken denize düşen kadın göçmen, boğularak yaşamını yitirdi
Aydın'ın Didim ilçesinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı. Teknenin batması esnasında kızını kurtarmak isteyen kadın göçmen yaşamını yitirirken teknede bulunan diğer 9 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Didim Altınkum mahallesinden tekneyle denize açılan ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne açıldıktan kısa süre sonra yan yattı. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin yan yatması esnasında kızını korumak isteyen anne, denize düştü. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Ekipleri, 9 göçmeni kurtardı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartıldı. Eşini kaybeden göçmen ve kızının ise sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Didim Emniyeti ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
62 GÖÇMEN KURTARILDI
Öte yandan İzmir, Aydın ve Marmaris'te Türk karasularına itilen toplam 62 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.