Ege’de fırtına! Minare zarar gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege bölgesi genelinde güney ve güneybatı yönünden kuvvetli lodosla birlikte kuvvetli yağış olacağı tahmin edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kıyı Ege için yaptığı yağış uyarısının ardından Ege'nin bazı illerinde etkili yağış başladı. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili yağış yaşanıyor. Etkili yağış ve fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi, elektrik kesintisi yaşandı.

Nazilli Eski sanayi bölgesinde bulunan Garaj Camii'nin minaresi, fırtınaya dayanamadı. Minarenin üst kısmı arabanın üzerine düştü. Araç sahibi son anda canını kurtardı...

Nazilli'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle çatılar uçtu. Nazilli alışveriş merkezinde bir çatına bir iş yerinin çatısı çöktü ve 4 kişi yaralandı.