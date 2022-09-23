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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Ege’de geri itilen 78 mülteci kurtarıldı

Ege’de geri itilen 78 mülteci kurtarıldı
İZMİR'İN Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmenin cansız bedeni bulundu, bir kişi ise kayıp. Aydın'ın Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Ekiplerce kurtarılan 29 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmeni kurtardı.

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Ege’de geri itilen 78 mülteci kurtarıldı
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