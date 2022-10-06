Haberler Yaşam Haberleri Ege’de göçmen teknesi battı: 16 kişi öldü
Giriş Tarihi: 7.10.2022

Ege’de göçmen teknesi battı: 16 kişi öldü

Ege’de göçmen teknesi battı: 16 kişi öldü
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu. Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi. Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
Emekli maaşı zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül enflasyon oranı ile en düşük 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kandilde tek gün oruç tutulur mu, hangi günler tutulur? Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
UEFA güncel ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanı nasıl, Türkiye kaçıncı sırada? (6 Ekim 2022)
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den Suudi Arabistan ve BAE kararı: OPEC+ ile petrol gerilimi fitili ateşledi
SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
Saadet Partili Çebi'den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler
Mevlid Kandili nedir, Kandil gecesinde ne oldu? Diyanet ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, ne anlama geliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege’de göçmen teknesi battı: 16 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA