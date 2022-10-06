Ege’de göçmen teknesi battı: 16 kişi öldü

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu. Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi. Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.