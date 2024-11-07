Ege’den 100 milyon dolarlık nar ihracatı!

Türkiye'nin nar ihracatı, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 32'lik artışla 75 milyon dolardan 100 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin yıllık 700 bin tona ulaşan nar üretimiyle dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı bilgisini veren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta da yıllara göre 150-200 bin tonluk ihracatla ilk 10 ülke arasında yer aldığının altını çizdi. Nar üretiminde Antalya'nın ilk sırada yer aldığını, Antalya'yı; Muğla, Mersin, Adana, Denizli illerinin takip ettiğini aktaran Uçak, "Nar üretimi Akdeniz ülkelerinde 5 bin yılı aşkın bir süredir yapılmakla birlikte 2000'li yıllarla birlikte büyük bir gelişim gösterdi. İhracatta üretimle uyumlu olarak arttı. 2010 yılında 59 milyon dolar olan nar ihracatımız 2023 yılı sonunda 131 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında da 150 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin nar ihracatının orta vadede 250 milyon dolara ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ ÇOK BİLİNÇLENDİ

EYMSİB olarak 6 yıldır sürdürdükleri 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projeyle üretim bölgelerinden numuneler alarak analizler yaptırdıklarını hatırlatan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nar üreticimiz 6 yıllık süreçte çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak devam ediyor. Nar üretimimizde kaliteyi artırmak adına üreticilerimizle iş birliğimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz."

BU YIL VERİM VE KALİTE ÇOK İYİ

Nar veriminin ve kalitesinin 2024 yılında çok iyi olduğunu ve rekoltede yüzde 20 artış olduğunu belirten Uçak, 2024 yılının 10 aylık diliminde 61 ülkeye nar ihraç edildiğini dile getirdi.

RUSYA BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR

2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin nar ihraç ettiği ülkeler arasında Rusya Federasyonu'nun 21 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldığı belirtilirken, ikinci sıradaki Irak'a 20 milyon dolarlık nar ihraç edildiği bildirildi. Almanya'nın 14,5 milyon dolarlık Türk narı talep ettiği, İngiltere'ye 7,5 milyon dolarlık, Ukrayna'ya ise 5,5 milyon dolarlık nar gönderildiği ifade etti