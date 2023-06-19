Ege’den ilk adım

Mersin'de yaşayan ve doğarken beyin felci geçiren 10 yaşındaki Ege Özbay, ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyunlar eşliğinde yoğun bir fizik tedavi gören Ege, artık ailesinin de desteğiyle arkadaşlarıyla oyunlar oynamaya başladı. Figen ve Hasan Özbay çiftinin 2013'te dünyaya gelen çocukları Ege, doğuştan beyin felci geçirdi. İkiz kardeşini doğum sırasında kaybeden Ege, o günden itibaren yoğun bir fizik tedaviye başladı. Bu süreçte birçok ameliyat geçiren Ege'nin anne ve babası en mutlu günlerini yaşıyor. Baba Hasan Özbay "Ege'nin umutsuzluğa kapıldığı anlar oldu. Ancak biz ona destek olarak çok güzel bir yol aldık. Bizim gibi aileler kesinlikle yılmasınlar" dedi. İHA