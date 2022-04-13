Egehan için güzel günler başladı

Konya'da yaşayan Uzman Çavuş Oğuz ve ev hanımı Gözde Rabia Özkılıç çiftinin ikinci çocukları olan 5 yaşındaki Egehan'a, 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. O günden beri makinalara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Egehan'ı ailesi de bir an olsun yalnız bırakmadı.
Egehan'ın tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Birçok platformlarda Egehan için kampanyalar düzenlenip, kermesler yapıldı. Gereken para kısa süre içerisinde toplandı ve Egehan'ın tedavisine Dubai'de başlandı. Solunumunda ilerleme olan Egehan'ın kontrolleri ve fizik tedavisi sürüyor.
Elini tutuyorum sana güç vermek için değil aslanım senden güç alıp yıkılmamak için. Sözümüz var sana oğlum sen yeter ki dayan. Egehana sözümüz var" paylaşımları ile herkesi duygulandıran Özkılıç çifti, bu kez de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
11 OCAK'TA YENİDEN DOĞDU
11 Ocak tarihinin Egehan için 'hayata yeniden merhaba' demek olduğunu belirten Özkılıç çifti, "Korku, heyecan, endişe, mutluluk aslında tüm duygularımızı bir arada yaşarken sürecin kusursuz ilerlemesi, bizlere karşı olan sıcak yaklaşımları sayesinde her şey yerini huzura bıraktı.
Güneş Egehan içinde doğdu, şimdi sıra o güzel günlere. Egehan'ın tedavisi devam ediyor her şey çok şükür yolunda. Çok güzel ilerliyoruz. Her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.