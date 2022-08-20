Egekent İzban Saatleri-Yol Tarifi ile İzban Egekent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir'de 41 istasyonu bulunan izban hatlarının istasyonlarından biri de Egekent izban istasyonudur. Yol tarifi ile izban Egekent istasyonu nerede, nasıl gidilir, kaç dakikada bir izban geçiyor gibi sorular yanıt arıyor. Ulaşım bilgilerine sahip olan İzmirliler zamandan kazanıyor. İşte detaylar…

Egekent İzban Saatleri

Egekent izbanda gideceğiniz durağa göre sefer saat ve sayılarında değişiklik meydana gelebilmektedir. Egekent ilk izban saati ortalama olarak 05:30 ile 05:42 arasında değişiklik gösterebildiği gibi son sefer saatleri de 00:19 ile 00:35 arasında değişiklik gösterebilmektedir. Yani Egekent izban seferleri genel olarak sabah 05:30'da başlamakta ve ortalama olarak 00:30'da sona ermektedir.

Egekent İzban Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Resmi tatillerde, dini bayramlarda ya da hafta sonları sefer saat ve sıklıklarında değişiklik meydana gelse de Egekent izban istasyonundan ortalama 20 dakikada 1 sefer geçmektedir.

Egekent İzban İstasyonu Nerede?

Egekent izban istasyonu olarak yol tarifi aradığınız zaman karşınıza hem Egekent hem de Egekent 2 çıkacağı için kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bu yazımızda İzmir'in Çiğli ilçesinin Balatçık mahallesinde yer alan Egekent ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İşte Egekent izban istasyonunun konumu ve açık adres olarak kullanabileceğiniz adresi aşağıdaki gibidir;

Balatçık Mahallesi, 1671/1. Sokak, 35620 /Çiğli, İzmir