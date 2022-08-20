Haberler Yaşam Haberleri Egekent İzban Saatleri-Yol Tarifi ile İzban Egekent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:17 Son Güncelleme: 20.8.2022 00:32

Egekent İzban Saatleri-Yol Tarifi ile İzban Egekent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Yaşadığımız şehirde yeni de olsak, yıllardır orada yaşıyor da olsak her zaman ulaşım ile ilgili yeni ve güncel bilgilere ihtiyacımız olmaktadır. İzmir’de ulaşım için kullanılan toplu taşımalardan biri de İZBAN’dır. İzban, hem durakları hem de çok sayıdaki sefer saatleri ile kullanıcıların kafasında karışıklık yaratabilmektedir. Biz de sizin için bu yazımızda Egekent izban saatlerini ve kaç dakikada bir izban geçtiğini detaylı olarak yanıtladık. Egekent izban istasyonu nerede ya da Egekent izban istasyonuna nasıl gidilir diye merak ediyorsanız yazımızın detaylarına bakabilirsiniz. İşte Egekent izban istasyonu ile ilgili bilgiler…

Egekent İzban Saatleri-Yol Tarifi ile İzban Egekent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir'de 41 istasyonu bulunan izban hatlarının istasyonlarından biri de Egekent izban istasyonudur. Yol tarifi ile izban Egekent istasyonu nerede, nasıl gidilir, kaç dakikada bir izban geçiyor gibi sorular yanıt arıyor. Ulaşım bilgilerine sahip olan İzmirliler zamandan kazanıyor. İşte detaylar…

Egekent İzban Saatleri

Egekent izbanda gideceğiniz durağa göre sefer saat ve sayılarında değişiklik meydana gelebilmektedir. Egekent ilk izban saati ortalama olarak 05:30 ile 05:42 arasında değişiklik gösterebildiği gibi son sefer saatleri de 00:19 ile 00:35 arasında değişiklik gösterebilmektedir. Yani Egekent izban seferleri genel olarak sabah 05:30'da başlamakta ve ortalama olarak 00:30'da sona ermektedir.

Egekent İzban Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Resmi tatillerde, dini bayramlarda ya da hafta sonları sefer saat ve sıklıklarında değişiklik meydana gelse de Egekent izban istasyonundan ortalama 20 dakikada 1 sefer geçmektedir.

Egekent İzban İstasyonu Nerede?

Egekent izban istasyonu olarak yol tarifi aradığınız zaman karşınıza hem Egekent hem de Egekent 2 çıkacağı için kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bu yazımızda İzmir'in Çiğli ilçesinin Balatçık mahallesinde yer alan Egekent ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İşte Egekent izban istasyonunun konumu ve açık adres olarak kullanabileceğiniz adresi aşağıdaki gibidir;

Balatçık Mahallesi, 1671/1. Sokak, 35620 /Çiğli, İzmir

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Masterchef ana kadroya kim girdi, 17. önlüğü kim kazandı BELLİ OLDU! 19 Ağustos bugün Masterchef ana kadroya giren isim!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
ARKADAŞINA GÖNDER
Egekent İzban Saatleri-Yol Tarifi ile İzban Egekent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA