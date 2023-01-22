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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Ege’nin incisi İzmir’e bir yılda 40 milyarlık yatırım

İzmir, ulaşımdan sağlığa, barajdan eğitime yatırımlardan aslan payını aldı. Sadece Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesi için ayrılan kaynak 13 milyar lira

ERTAN GÜRCANER
Ege’nin incisi İzmir’e bir yılda 40 milyarlık yatırım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2012 yılında yapımına başlanan ve 2024 yılında hizmete girmesi beklenen Ankara (Polatlı)-İzmir (Menemen) arasındaki 624 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin alt yapı, elektrifikasyon, kontrollük, müşvarlik, sinyalizasyon ve üst yapı işleri için 2023 yılı için 12 milyar 967 milyon 286 bin TL bütçe ayrıldı. Hızlı trenin inşası için 8 milyar 390 milyon 86 bin TL dış kredi kullanılacak.
İzmir'e yapılması öngörülen yatırımlar sadece ulaşımla sınırlı kalmadı. Sağlıktan, eğitime, kültür sanattan enerjiye yatırımlarına kadar bir çok alanda hükümet İzmir'e yatırım yapmak için kolları sıvadı. Aliağa- İzmir bölünmüş yol 3 milyon 695 bin lira, Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolu 54 milyon 618 bin lira, İzmir-Aydın Otoyolu için 90 milyon lira ayrıldı. Hükümet İzmir Limanı Modernizasyonu için 75 milyon 522 bin 531 TL, İzmir Adnan Menderes Havaalanı Rehabilitasyonu için 36 milyon liralık yatırım yapacak. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yapımı için 35 milyon 502 bin lira, İzmir Eski TEKEL Binaları Müze ve Kültür Kompleksi (2. Etap) yapımı 250 milyon lira ayrıldı.

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Ege’nin incisi İzmir’e bir yılda 40 milyarlık yatırım
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