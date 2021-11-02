EGİAD’dan dijital olgunluk düzeyi belirleme çalışması

"Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Çalışması" düzenlenen bir webinar ile EGİAD üyelerine aktarıldı. Toplantıya EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci ev sahipliği yaparken, moderatörlüğü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç gerçekleştirdi.

EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci toplantının açılış konuşmasında, dijital dönüşümün hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda toplumsal bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3 boyutlu yazıcıların çığır açan etkisi gibi gelişmeler yeni bir dönem başlatmıştır. Dijital teknolojiler ile ilk olarak otomasyon başlığı altında analog kayıtlar dijital ortamda işlenir hale getirilmiş ve sonrasında ise e-hizmet başlığı altında süreçler dijital ortama aktarılmıştır. Gelinen noktada ise dijital dönüşüm altında tüm kurumsal varlıklar ve paydaş ilişkileri dijital ortamda yeniden tanımlanmaktadır" dedi.



EGİAD D2 PROJESİ İLE TAMAMEN DİJİTALLEŞTİ



EGİAD'ın dijital dönüşüme hızlı bir giriş yaptığını hatırlatan Demirci, "Kendimizden örnek vermek gerekirse EGİAD D2 Projesi de bu çerçevede tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı. Bu doğrultuda mevcut üyelerimizin etkinliklere katılımını çoğaltmak, yeni üye kazanımını sağlamak, üyeler arası ticareti gerçekleştirmek gibi hedefler hayata geçirilmiş oldu" dedi.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM



Dijital dönüşümün, yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve çevikliği gerektirdiğinden, en başarılı organizasyonların dahi dönüşümünü tamamlamakta zorluk çektiği bir ortamda, EGİAD'ın hızlı ve yerinde kararlar ile dijitalleşme atılımını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Demirci, "Dijital dönüşüm süreci kolay değildir çünkü tek ve hazır paket çözümü bulunmamaktadır. Çözümün ne olduğu hakkında net bir cevap bulunmamaktadır. Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak alışkanlıkları değiştirmek oldukça zordur. Gerçi keşke hiç olmasa dediğimiz pandemi süreci, alışkanlıkları değiştirme yönünde muhakkak birtakım faydalar sağlamıştır fakat bunun ötesinde dijital dönüşüm insan, süreç ve teknoloji gibi çok farklı unsurları birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. Dijital dönüşüm ayrıca geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir" dedi.