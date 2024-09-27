Eğitim bayramının meşalesi 26’ncı kez yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1997'de bir grup hayırseverin girişimleriyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve tek eğitim bayramı olan 26. Besni Eğitim Bayramı dün yaklaşık 1500 kişinin katıldığı Eğitim Bayramı Yürüyüşü ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Büyük coşku içinde geçen yürüyüşün ardından açılış programı gerçekleştirildi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim konusunda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Bakan Tekin, eğitimin sadece okullarda verilen bilgi odaklı bir şey olmadığını, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğunu ifade etti. 29 Eylül'e kadar sürecek bayramda bilim şenlikleri ve temel atma törenleri düzenlenecek.