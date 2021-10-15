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Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:18 Son Güncelleme: 15.10.2021 16:19

Eğitim camiası yasa boğuldu! Genç öğretmen Kovid-19'a yenik düştü

İHA
Eğitim camiası yasa boğuldu! Genç öğretmen Kovid-19’a yenik düştü

Çorum'da bir süredir hastanede korona virüs tedavi gören Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Nurcan Uçar, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Kargı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları ve eğitim camiası yasa boğuldu.

Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan, öğretmen Nurcan Uçar, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti. Bahçelievler MTAL öğretmenlerinden Nurcan Uçar'ın bir süre önce korona virüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

EĞİTİM CAMİASI YASA BOĞULDU
Eşi Murat Uçar'la meslektaş olan Nurcan öğretmenin genç yaşta vefat etmesi ailesi, yakınları ve eğitim camiasını yasa boğdu. Nurcan öğretmen için Kargı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.


Cenaze törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç'in yanı sıra Nurcan öğretmenin görev yaptığı Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Musa Akış ve okul öğretmenleri katıldı.
Mihrihatun Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen Kargı mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Eğitim camiası yasa boğuldu! Genç öğretmen Kovid-19'a yenik düştü
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