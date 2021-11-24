Eğitim dünyası bu zirvede buluşuyor

Türkiye Maarif Vakfı’nca ilk kez düzenlenen ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı İstanbul Eğitim Zirvesi bugün başlıyor
Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. TMV, bugün ve yarın Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm ana teması bağlamında ortaya çıkacak fırsatlar ve imkânların konuşulacağı İstanbul Eğitim Zirvesi'ni düzenleyecek. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitime ilişkin analizlerin, gelecek perspektiflerinin, kuramsal yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında paylaşılacağı uluslararası bir platform olmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katılacağı zirvede eğitimin geleceğinin ne olacağı, eğitim ve kalkınma, eğitim ve toplumsal adalet, dijitalleşmenin uluslararasılaşmayı nasıl etkileyeceği, eğitimin yeniden modellenmesi ve müfredatın uluslararasılaşması gibi sorulara cevaplar aranacak. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün yapacağı zirve online olarak gerçekleştirilecek. OECD, PISA, UNESCO, Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanların katılacağı İstanbul Eğitim Zirvesi'nde ayrıca Nobel ödüllü eğitimci ve yazarlar, eğitim alanında küresel ölçekte operasyonlar yürüten iş insanları, dünyaca tanınmış eğitim kurumlarının yöneticileri eğitimin geçmişini, geleceğini ve eğitimdeki yeni eğilimleri konuşacak.