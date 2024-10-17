Eğitim meşalesi asırlardır yanıyor

Osmanlı'nın son dönemi 1913'te açılan Medresetü'l- Eimme ve'l-Huteba'ya kadar kökeni uzanan imam hatip okulları, tek parti dönemindeki yasakların ardından kapatılarak bundan 73 yıl önce 17 Ekim 1951'de yeniden eğitim öğretime başladı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Başkanlar Kurulu Üyesi Halit Bekiroğlu, imam hatip okullarının Cumhuriyet döneminde yeniden açılışının yıldönümünde bu okulların dünü, bugünü ve misyonunu Türkiye için değerlendirdi. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından toplumun talebinin yöneticiler nezdinde de karşılık bulduğunu dile getiren Ceylan, eğitimci Mahmut Celalettin Ökten'in girişimleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin gayretleri ve Başbakan Adnan Menderes'in öncülüğünde 1951'in ekim ayında Türkiye'deki ilk imam hatip okulunun açılışına izin verildiğini belirtti.