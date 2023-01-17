Eğitim neferi aşiret lideri

Kızıltepe ilçesinde yerleşik büyük aşiretlerden biri olan Bube Aşireti lideri ve bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Mehmet Hadi Kahraman, eğitime destek olmak için 11 dönümlük arazisini hibe ederek yapımına vesile olduğu ve isminin verildiği Kızıltepe Fen Lisesi'nin eğitim ve öğretime başlayacak olmasının mutluluğu içerisinde. Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi'nin Mardin'deki eğitim kalitesi ve başarı ortalamasına önemli katkılarda bulunacağına inandığını söyleyen Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesi tarihi uluslar arası İpekyolu üzerinde bulunan 11 dönüm arazi üzerine inşa edilen 16 derslikli, yemekhanesi, pansiyonu, spor salonu ve konferans solonu bulunan okul modern donanımı ile öğrencilerin rahatı için her imkân düşünüldü.





Öğrencilerin eğitime başlayacak olmasının mutluluğunu yaşadığını kaydeden Kahraman, çocukluk yıllarında eğitim ortamı ve imkânsızlıklara dikkat çekerek, böylesine güzel eğitim kurumlarının öğrencilerin başarısında olumlu bir etki oluşturacağına, bu etkinin Mardin'deki eğitim başarısı oranlamasında sinerjiye dönüşeceğine inandığını ve bu okuldan devletine ve milletine hayırlı evlatlar yetiştiği takdirde en büyük hediyeyi almış olacağına dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI BENİM GURUR VESİLEM OLACAK"

İkinci eğitim döneminde eğitime başlaması beklenen Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi kompleksini gezen Kahraman, çocukluk yıllarında çeşitli sıkıntılar nedeniyle okumak için akranlarıyla birlikte kilometrelerce yol yürüdüklerini hatırlatarak, "Biz sonuna kadar okumak istedik ancak bizim zamanımızda çeşitli sıkıntılar vardı. İmkânlar kısıtlıydı. Ancak bizden sonraki nesiller bizlere göre çok şanslı. Şimdiki gençler, öğrenciler, daha güzel şartlarda okuyabilsin diye, güzel bir okul yapıldı. Okulumuz 11 dönüm arazi üzerine kurulu komple bir eğitim tesisi. 200 kişilik yatakhanesi, spor salonu ve mutfağı mevcut.





Çocukların, Fen Lisesi gibi bir okulda eğitim görmelerini canı gönülden arzu ediyorum. İnşallah bu okulda yetişecek çocuklarımız vatana ve millete hayırlı birer evlat olurlar. Ben çok hayırlı evlatlar yetişeceğine inanıyorum. Tabi ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. Çok şükür hepsi meslek sahibi oldular. doktor, avukat, inşaat mühendisi, işletmeci oldular. Bir oğlum okumadı ama dışarıdan 3 üniversite bitirdi. Kızım da bankacılık ve finans bölümünü bitirdi. Eğitim görevlisi olmak için üniversiteye hazırlanıyor. Çocuklarımla gurur duyuyorum ancak burada okuyacak her bir öğrencinin elde edeceği başarı da benim gurur vesilem olacak" dedi.





"EĞİTİME DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİM"

Çocuklarına, gençlerine yatırım yapmayan bir toplumun gelecekten beklentisinin olamayacağını söyleyen Kahraman, son yıllarda Mardin'in eğitim altyapısı ve fiziki imkânlarda önemli bir iyileşme olduğunu, bu konuda yapılan yatırımlara hayırseverlerin de bir şekilde destek olması gerektiğine işaret etti.





Kahraman, "Bundan önce de çeşitli alanlarda eğitime katkılarımız olmuştu, Bu ilk değil ama son da olmayacak inşallah, Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edeceğim" dedi.