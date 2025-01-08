Eğitim uçuşunda faciadan dönüldü

Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'nda eğitim için havalanmak üzere olan A 211 kuyruk numaralı eğitim uçağı, saat 12.50 sıralarında pistten ayrıldığı sırada kaza kırıma uğradı. Pistin yanındaki araziye düşen uçağın pilotu yaralandı. Kaza ile ilgili olarak açıklama yapan Bursa Valiliği, "Bursa Yenişehir Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.