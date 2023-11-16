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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Eğitimcinin son dersi

Beyin kanaması geçiren okul müdürü Mehmet Ali Kır’ın bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu

Eğitimcinin son dersi
Çanakkale'de Çan Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır, 5 gün önce aniden rahatsızlandı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Kır'a beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakımda tedavisine başlandı. Doktorların müdahalelerine rağmen Kır'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Kır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Kır'ın alınan böbrekleri ve karaciğeri Bursa'ya, korneaları ise Balıkesir'deki hastanelere gönderildi. Kır'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya can ve ışık olacak. DHA

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