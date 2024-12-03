Eğitimde bir abide

Tunceli Çemişgezek'in Payamdüzü köyü okulunda genç sınıf öğretmen Abide San, öğrencilere engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmeleri için işaret dilini öğretiyor. Abide San gönüllülük esasıyla verdiği eğitimleri sadece okul saatleriyle sınırlı tutmuyor. Ders dışında da öğrencilere kurslar düzenliyor. San, "Amacım çocuklarımızın empati becerisini geliştirmek, aynı zamanda ahlaklı bir nesil yetiştirmek" diyor. San'ın derslerine katılan öğrenciler ise "İşaret dilini başkalarına da öğreteceğiz. TV'de hareketlerini gördüğümüz dili öğrenmek çok keyif verici. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" diyor.