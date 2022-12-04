Eğitimde teknoloji kullanımı artıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, dersliklerin yüzde 90'ının yılsonuna kadar etkileşimli tahta ile buluşacağını belirtti. Özer, "Türkiye, eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu" dedi.Bakan Özer, yazılı açıklamasında, bu yıl içerisinde yarım milyonu aşan etkileşimli tahta sayısı ile Türkiye'de eğitimin bir parçası olan teknoloji destekli öğrenmenin, eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmakta önemli bir araç haline geldiğine işaret etti. Özer, etkileşimli tahtanın, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verdiğini, kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırdığını, öğrenmeyi daha keyifli hale getirdiğini ve öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini artırdığını vurguladı.Fatih Projesi'nin 2011'de, kamu yatırım programına dâhil edilerek başlatıldığını hatırlatan Özer, 2012 eylül ayından bu yana üç fazda gerçekleşen tedarik, kurulum, bakım ve onarım işlemleri sürdürülen etkileşimli tahtaların, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim almalarını sağladığını dile getirdi.Yılsonunda 23 bin kurulum ile toplam 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahtanın, öğrenci ve öğretmenlerin hizmetinde olacağını kaydeden Özer, "Örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak. Projenin en önemli bileşenlerinden olan etkileşimli tahtaların dersliklere kurulması ve sayının yarım milyonu aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu" ifadesini kullandı.