Eğitime her şartta devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, depremler nedeniyle ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye gibi eğitim materyallerinden yoksun kalan öğrencilere eğitim materyali imkânı sağlamak için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde başlayan yoğun çalışmalar devam ediyor. Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan eğitim setleri öğrencilere gönderildi. Bakan Özer, "Şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini depremden etkilenen illerde çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikli olarak sınava hazırlanan çocuklarımız için 11.5 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı yeniden basarak gönderdik. Toplamda 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı evlatlarımıza teslim etmiş olacağız" ifadesini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alınırken, eğitime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklar ele alındı.