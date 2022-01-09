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Giriş Tarihi: 9.1.2022 23:58 Son Güncelleme: 10.1.2022 01:04

Eğitime kar engeli

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Eğitime kar engeli

Bitlis ve Tunceli’nin Pülümür ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tunceli'nin Pülümür ve Ovacık ilçesi ile Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak olumsuz hava koşullarından dolayı Pülümür ve Ovacık ilçesinde eğitime (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) 10.01.2021 tarihinde olmak üzere bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacak."

Bitlis'te de yoğun kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Pazartesi günü (Yarın); Bitlis Merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri, resmî ve özel Eğitim kurumlarında Eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Eğitime kar engeli
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