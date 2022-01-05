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Giriş Tarihi: 5.1.2022 00:30

Eğitime kar engeli! Gümüşhane'de okullar tatil edildi

İHA
Eğitime kar engeli! Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Gümüşhane'de, kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİ İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

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Eğitime kar engeli! Gümüşhane'de okullar tatil edildi
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