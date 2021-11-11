YPG’li terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

PKK/YPG ve YPJ yapılanmasına yönelik olarak, son günlerde bir biri ardına başarılı operasyonlar düzenleyen ve bu operasyonlarda örgütün Afrin'de silahlı çatışmalara giren sözde biri kadın 2 komutanı ile 6 örgüt mensubunu yakalayan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, yine başarılı bir operasyona imza attı. Kocaeli Jandarma Komutanlığı, son olarak yapmış oldukları istihbarı çalışmalar sonucu Suriye Haseke bölgesinde bulunan sözde Suriye Demokratik güçleri yalanı adı altında PKK/YPG Terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen M.H isimli örgüt mensubunu düzenlediği başarılı operasyon ile yakaladı.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

İçerisinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu Suriye demokratik güçleri yalanı adı altında ki Haseke bölgesindeki kampta siyasi ve askeri eğitimler aldığı, Türkiye'de hiçbir şekilde ikamet ve kimlik bilgisi bulunmadığı tespit edilen eğitimli örgüt mensubunun Suriye'de pek çok çatışmaya da katıldığı öğrenildi. Yakalanan örgüt mensubunun illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapıp Kocaeli'ne geldiği belirlendi. Takibe alınan örgüt mensubu İzmir'den de yurt dışına kaçacağı sırada Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan M.H öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.